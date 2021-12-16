Возвращение сотрудников Apple в офисы откладывается на неопределенный срок. Американская компания приняла такое решение из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в США, сообщило агентство Блумберг. По его сведениям, ранее возобновление офисного режима работы было запланировано на 1 февраля следующего года, однако гендиректор корпорации Тим Кук разослал сотрудникам письмо, в котором говорится, что новая дата будет определена позднее. В начале месяца на аналогичный шаг пошел другой технологический гигант — компания Google.