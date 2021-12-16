Президент Франции Эмманюэль Макрон ушел от ответа на вопрос о планах баллотироваться на второй срок на предстоящих в апреле выборах. Он сказал в эфире телеканала Тэ-эф-1, что сейчас находится не в той ситуации, чтобы говорить об этом. По его словам, если бы он уже сейчас объявил о своей кандидатуре, «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности для борьбы с новой волной пандемии коронавируса». Вместе с тем на вопрос, есть ли у него для страны и сограждан планы, которые простирались бы дальше апреля будущего года, он кратко ответил: «Разумеется».
2021-12-16T03:13:54+03:00
2021-12-16T03:13:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 16 декабря 2021
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