Президент Франции Эмманюэль Макрон ушел от ответа на вопрос о планах баллотироваться на второй срок на предстоящих в апреле выборах. Он сказал в эфире телеканала Тэ-эф-1, что сейчас находится не в той ситуации, чтобы говорить об этом. По его словам, если бы он уже сейчас объявил о своей кандидатуре, «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности для борьбы с новой волной пандемии коронавируса». Вместе с тем на вопрос, есть ли у него для страны и сограждан планы, которые простирались бы дальше апреля будущего года, он кратко ответил: «Разумеется».