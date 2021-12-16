Европарламент заменил сертификат о присуждении «Награды имени Сахарова» Алексею Навальному, исправив в нем ошибки. Это подтвердил РИА Новости представить пресс-службы законодательного органа Евросоюза. Ранее сообщалось, что в официальной грамоте, которую накануне вручили в Страсбурге дочери российского оппозиционного политика Дарье, было допущено две опечатки – в имени («Алескею») и в слове «коррупция» (его написали с одной «р»).
2021-12-16T03:12:12+03:00
2021-12-16T03:12:12+03:00
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03:12, 16 декабря 2021
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