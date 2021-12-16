Лидеры ЕС и стран «Восточного партнерства» единогласно осудили действия руководителя Белоруссии Александра Лукашенко

Лидеры Евросоюза и стран «Восточного партнерства» на встрече в Брюсселе единогласно осудили действия руководителя Белоруссии Александра Лукашенко. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила на пресс-конференции, что на саммите было пустое кресло и выразила надежду, что скоро его займет демократически избранный белорусский лидер. Фон дер Ляйен также сказала, что все участники встречи призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной и выразили готовность при необходимости расширять существующие санкции против Москвы.

Проект «Восточное партнерство» был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между странами ЕС и Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Минск приостановил свое участие в программе.