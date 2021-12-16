В столице Ливии Триполи вооруженные люди захватили здания правительства и Минобороны. Ряд районов оказались обесточены, сообщает информационное агентство «Аль-Джамахирия», не приводя подробностей о принадлежности захвативших госучреждения к какой-либо из группировок. Отмечается, что это произошло всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов.