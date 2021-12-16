Президент США Джо Байден выдвинул фигуристку Мишель Кван кандидатом на пост посла в Белизе, а дочь 35-го американского лидера Джона Кеннеди Кэролайн — на аналогичную должность в Австралии. Теперь кандидатуры должен одобрить Сенат Конгресса США.

Пресс-служба Белого дома отмечает, что Кван – самая титулованная фигуристка в истории США, она является двукратным призером Олимпийских игр и пятикратной чемпионкой мира. В течение примерно 10 лет она была американским послом общественной дипломатии. Кэролайн Кеннеди ранее была послом США в Японии.