Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне — от 0 до 1⁄4 процента. Как говорится на сайте регулятора, решение принято для того, чтобы достичь максимальной занятости населения на рынке труда и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. ФРС не меняла ключевую ставку с начала пандемии коронавируса. До этого она составляла 1–1,25%.
2021-12-16T02:08:53+03:00
2021-12-16T02:08:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 16 декабря 2021
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