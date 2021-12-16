Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне — от 0 до 1⁄ 4 процента. Как говорится на сайте регулятора, решение принято для того, чтобы достичь максимальной занятости населения на рынке труда и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. ФРС не меняла ключевую ставку с начала пандемии коронавируса. До этого она составляла 1–1,25%.