Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании и Германии, сообщения о неполадках также приходят из Испании и Италии, говорится на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Пользователи сообщают о проблемах в работе приложения и при подключении к серверу, о трудностях при загрузке фотографий и при обновлении ленты, некоторые не могут войти в свою учетную запись.
2021-12-16T02:07:53+03:00
2021-12-16T02:07:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 16 декабря 2021
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