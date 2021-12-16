Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании и Германии, сообщения о неполадках также приходят из Испании и Италии, говорится на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Пользователи сообщают о проблемах в работе приложения и при подключении к серверу, о трудностях при загрузке фотографий и при обновлении ленты, некоторые не могут войти в свою учетную запись.