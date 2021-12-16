Посольство России в Берлине назвало высылку российских дипломатов из Германии недружественным шагом. В дипмиссии пригрозили, что подобные немотивированные действия не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время. Официальный представитель МИД Мария Захарова также написала в своем Телеграме об адекватном ответе на действия Берлина.

Дипломатов объявили персонами нон грата накануне после того, как суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в германской столице более двух лет назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, что преступление было совершено по поручению российских госструктур.