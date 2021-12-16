Собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев арестован по делу о гибели более 50 человек в результате аварии

Собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев арестован на два месяца по делу о гибели более 50 человек в результате аварии. Суд Кемерова также отправил в СИЗО еще трех подозреваемых. Им вменяют нарушение требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями. Фигуранты вину не признают, защита обжалует решение суда.

Федяев по итогам прошлого года занимал 177 место в списке богатейших россиян, составленным журналом Forbes.