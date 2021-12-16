Сборная России по хоккею обыграла команду Канады в матче открытия Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счетом 4:3. Это была первая официальная игра россиян под руководством Алексея Жамнова.

Российские хоккеисты вышли на лед в ретро-форме с надписью «СССР». Она выполнена в стилистике 1956 года — тогда советская сборная впервые выиграла Олимпиаду. В последний раз Россия обыгрывала Канаду в 2017 году.