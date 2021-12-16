Еврокомиссия предложила странам ЕС не продлевать долгосрочные контракты на поставку природного газа после 2049 года

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза не продлевать долгосрочные контракты на поставку природного газа после 2049 года и впоследствии от них отказаться. Политики подготовили ряд предложений, которые предполагают сокращение выбросов парникового газа к 2030 году до 55%, а к 2050 году позволят избавиться от них полностью, говорится в сообщении пресс-службы исполнительного органа ЕС. Предполагается, что представленный проект реформы позволит создать условия для «зеленого перехода» в газовом секторе.
2021-12-16T01:12:55+03:00
2021-12-16T01:12:55+03:00
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01:12, 16 декабря 2021
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