Еврокомиссия предложила странам ЕС не продлевать долгосрочные контракты на поставку природного газа после 2049 года

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза не продлевать долгосрочные контракты на поставку природного газа после 2049 года и впоследствии от них отказаться. Политики подготовили ряд предложений, которые предполагают сокращение выбросов парникового газа к 2030 году до 55%, а к 2050 году позволят избавиться от них полностью, говорится в сообщении пресс-службы исполнительного органа ЕС. Предполагается, что представленный проект реформы позволит создать условия для «зеленого перехода» в газовом секторе.