Белый дом рассекретил почти 1,5 тысячи документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. По данным телеканала CNN, еще более 10 тысяч документов остаются либо частично отредактированными, либо засекреченными. Ранее администрация президента Джо Байдена обещала опубликовать к середине декабря те материалы, которые не вызвали у них возражений. Остальную часть архива планируется рассекретить через год.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. По официальным данным, в него стрелял Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. При этом, по информации ЦРУ, за два месяца до убийства Освальд посетил посольство СССР в Мехико.