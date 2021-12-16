Сына бывшего вице-губернатора Белгородской области Наталии Зубаревой заставили вернуть 150-метровую квартиру

Сына бывшего вице-губернатора Белгородской области Наталии Зубаревой заставили через суд вернуть государству 150-метровую квартиру, о которой ранее писали соратники Алексея Навального. По их данным, недвижимость стоимостью 14 миллионов рублей безвозмездно передал в сентябре прошлого года 19-летнему Семену Зубареву департамент имущественных и земельных отношений, который возглавлял замгубернатора Валерий Шамаев. После публикации губернатор Вячеслав Гладков поручил провести служебную проверку. Шамаев и Зубарева были уволены по собственному желанию. На днях стало известно о назначении Зубаревой на пост советника главы Курской области.
2021-12-16T01:10:43+03:00
2021-12-16T01:10:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952406-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 16 декабря 2021
Загрузка комментариев...