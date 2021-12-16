Тверской областной суд снял с экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна статус склонного к побегу

Тверской областной суд снял с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна статус склонного к побегу. В ходе заседания представители ФСИН так и не смогли обосновать постановку на учет. Бывший чиновник находился в этом статусе с мая по решению администрации колонии в Тверской области. Он жаловался, что это причиняло ему «огромные неудобства в виде обязательной проверки каждые 2 часа, включая ночное время».

В прошлом году Шестун был приговорен к 15 годам по обвинению в коррупции. Сам он вины не признает и считает уголовное дело политически мотивированным.