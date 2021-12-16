МИД России пообещал оказывать содействие осужденному в Белоруссии россиянину Дмитрию Попову. Он получил 16 лет колонии усиленного режима по делу белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала телеканалу «Дождь»*, что сотрудники посольства неоднократно посещали Попова до вынесения приговора и находятся в постоянном контакте с его адвокатом.

Попов находился под стражей с лета прошлого года. Он написал письмо, в котором попросил президента Владимира Путина лишить его гражданства из-за отсутствия помощи со стороны России. Попов отмечал, что вопреки заявлениям главы государства о том, что «Россия своих не бросает», по факту Москва вступается за своих граждан только когда это может «принести политические очки». По словам Попова, за год российский консул посетил его лишь раз.

*Телеканал «Дождь» признан в России иноагентом