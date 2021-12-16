Киев хочет использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток-2» для начала переговоров с Москвой

Об этом Владимир Зеленский сказал после встречи с лидерами государств — членов Евросоюза и ассоциированных стран-партнеров в Брюсселе. Он подчеркнул, что украинское руководство выступает за мирное решение вооруженного конфликта в Донбассе:

«Рассматривается 5 путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция — мы ее продемонстрировали уже в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы выступаем именно за мирное урегулирование войны на востоке нашего государства.

Украина готова к любому формату переговоров с Российской

Федерацией относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Мы говорим об этом открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание — остановить войну и со стороны России».

Зеленский добавил, что Украина выступает за проведение переговоров по урегулированию в нескольких форматах.