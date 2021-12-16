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00:02, 16 декабря 2021

Российские сенаторы хотят засекретить данные Росреестра о недвижимости

Сведения используют в расследованиях про чиновников.

В Совете Федерации официально объясняют намерение ограничить предоставление данных из Росреестра борьбой с мошенниками. Идею озвучил на заседании зампред комитета по экономической политике Мурат Хапсироков. По его словам сейчас фактически любой с помощью выписки из Росреестра может узнать об имуществе другого человека, это как считает сенатор, угрожает утечкой персональных данных. Его поддержала председатель верхней палаты. Валентина Матвиенко поручила ряду профильных комитетов изучить ситуацию и подготовить изменения в закон, чтобы закрыть утечку личных данных. Обновлённый закон может серьёзно усложнить работу журналистов и расследователей, которые рассказывают о недвижимости чиновников. Соратница политика Алексея Навального политика Мария Певчих написала в твиттере, что с Росреестром надо начинать прощаться, поскольку его собираются засекретить полностью.

Соратники Навального в начале месяца выпустили расследование о том, что из Росреестра удалили данные о недвижимости предполагаемых отравителей политика из ФСБ, а также чиновников, силовиков и их детей.


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