В Мосгорсуде продолжат предварительные слушания по иску прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Как ожидается, журналистов и группу поддержки в зал снова не допустят. Агентство РАПСИ со ссылкой на пресс-службу инстанции отмечает, что причиной тому – невозможность организовать соблюдение социальной дистанции.

Аналогичная ситуация была и на втором предварительном заседании, когда суд отклонил ходатайство защиты о вызове учителя математики Натальи Крюковой и переводчика Александра Тарасова, которые составили справку для обвинения. Их экспертиза показала, что в материалах «Мемориала*», который власти считают иноагентом, есть признаки оправдания экстремизма и терроризма. Первое же заседание было перенесено после того как столичная прокуратура не смогла ответить на вопрос судьи Михаила Козакова.

Параллельно в Верховном суде рассматривается аналогичный иск Генеральной прокуратуры в отношении «Международного Мемориала*», который также признан иноагентом. Слушания по этим делам вызвали серьезный общественный резонанс, зачастую к зданиям судов приходят активисты и граждане, чтобы поддержать «Мемориал*», который власти пытаются ликвидировать.

Как ожидается, заседание начнется в 11 часов утра.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.