Предпродажи билетов на фантастический боевик «Матрица: воскрешение» превысили 37 миллионов рублей

Картина одного из создателей оригинальной трилогии, режиссера Ланы Вачовски выходит в российский прокат завтра. Согласно данным единой системы сведений о показах фильмов, четвертая часть «Матрицы» показывает один из лучших стартов с начала пандемии коронавируса. Она заняла второе место по предпродажам этого года, уступив лишь другому фантастическому фильму – «Дюна». Роли в «Матрице: воскрешение» вновь исполнили, снимавшиеся в трилогии, Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.