Литва отозвала из Китая своего временного поверенного

Таким образом, посольство прибалтийской республики в Пекине теперь работает удаленно. В МИДе Литвы сказали, что Вильнюс готов к переговорам с руководством КНР для восстановления полноценной работы дипмиссии. Кризис в литовско-китайских отношениях был вызван решением правительства прибалтийской республики наладить связи с Тайванем. КНР не признает нынешнее руководство острова и считает его своей территорией.
2021-12-15T23:04:49+03:00
2021-12-15T23:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 15 декабря 2021
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