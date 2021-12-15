Литва отозвала из Китая своего временного поверенного

Таким образом, посольство прибалтийской республики в Пекине теперь работает удаленно. В МИДе Литвы сказали, что Вильнюс готов к переговорам с руководством КНР для восстановления полноценной работы дипмиссии. Кризис в литовско-китайских отношениях был вызван решением правительства прибалтийской республики наладить связи с Тайванем. КНР не признает нынешнее руководство острова и считает его своей территорией.