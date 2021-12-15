Более четырехсот российских адвокатов выступили против поправок к профильному закону

Их подготовило министерство юстиции. По мнению авторов открытого письма, в случае принятия такого документа адвокатура фактически превратится в придаток государственных органов, — пишет газета «Коммерсантъ». Законопроект Минюста, — говорится в обращении, — нарушает основные принципы адвокатской деятельности – независимость, корпоративность и самоуправление. Также он покушается на адвокатскую тайну и конфиденциальность отношений с доверителем. Текст поправок был опубликован в начале этого месяца.
2021-12-15T23:04:30+03:00
2021-12-15T23:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 15 декабря 2021
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