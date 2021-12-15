Полицейский, который осужден по делу об убийстве афроамериканца Флойда, признал вину в нарушении его гражданских прав

Прокуратура требует приговорить Дерека Шовина к 25 годам лишения свободы. Ранее суд присяжных в Миннеаполисе признал его виновным в убийстве Флойда. Позже суд приговорил его к 22,5 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в мае прошлого года, когда при задержании Флойда полицейский применил удушающий прием. После этого афроамериканец скончался.