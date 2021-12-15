Родственники жителя Калининграда, который насмерть обварился кипятком в отделе полиции, отсудили 2 млн руб компенсации

Родственники жителя Калининграда, который насмерть обварился кипятком в отделе полиции, отсудили 2 миллиона рублей компенсации. Ивана Вшивкова задержали в октябре 2019 года за мелкое хулиганство. Как позже рассказали в полиции, уже в камере задержанный повредил систему видеонаблюдения, сорвал батарею и получил ожоги практически всего тела. Семья погибшего настаивала, что к смерти Вшивкова были причастны сотрудники МВД. Позже следствие пришло к выводу, что начальник смены и старший оперативник знали об аварии в камере, но не выпускали оттуда задержанного. Их приговорили к двум и двум с половиной годам лишения свободы.

