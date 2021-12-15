Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в розыск бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую

Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в розыск бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Сейчас она занимает пост посла России в Кабо-Верде. Как говорится в документе Генеральной прокуратуры Украины, который оказался в распоряжении интернет-издания «Украинские новости», представители международной организации посчитали запрос неправомерным. Интерполу, согласно уставу, запрещено любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера, — пояснили там.
2021-12-15T22:31:58+03:00
2021-12-15T22:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 15 декабря 2021
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