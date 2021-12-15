Американские пограничники открыли огонь по двум машинам, в которой находились выходцы из России

Они пытались прорваться в США из Мексики возле города Сан-Диего, — сообщается на сайте пограничной службы. В результате, машины столкнулись, пассажиры получили легкие ушибы головы. Никто от огнестрельного оружия не пострадал. Водитель автомобиля задержан.