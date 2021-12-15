Американские пограничники открыли огонь по двум машинам, в которой находились выходцы из России

Они пытались прорваться в США из Мексики возле города Сан-Диего, — сообщается на сайте пограничной службы. В результате, машины столкнулись, пассажиры получили легкие ушибы головы. Никто от огнестрельного оружия не пострадал. Водитель автомобиля задержан.
2021-12-15T22:31:04+03:00
2021-12-15T22:31:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 15 декабря 2021
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