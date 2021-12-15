Концерт произведений Шостаковича в петербургском храме отменили из-за претензий монархистов

В администрации сослались на технические причины.

Противники неугодной музыки уверены, что произведения Шостаковича, которые связаны с большевистской революцией, нельзя исполнять на месте убийства императора Александра II. По крайней мере, так считают пользователи интернета, которые называют себя сторонниками белого движения. Их поддержали некоторые СМИ, в том числе телеканал «Царьград». Организаторы концерта — Петербургская филармония имени Шостаковича, рассказали журналистам, что не имеют отношения к отмене концерта, он должен был пройти в рамках фестиваля «Площадь искусств». Позже свою позицию изложили в руководстве музея-памятника «Исаакиевский собор», который управляет храмом Спаса на Крови. Отмену концерта объяснили техническими причинами, и удалили объявление о концерте с официального сайта.

В Петербурге уже не раз отменяли концерты, правда ранее это касалось исполнителей современной музыки.