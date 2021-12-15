Новый дипломатический конфликт разгорается между Москвой и Берлином

Германия высылает двух российских дипломатов, как ответ на приговор берлинского суда по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения гражданином России, известном как Вадим Красиков.

Как отметил в тексте постановления судья Олаф Арнольди, Красиков действовал по заказу российского правительства и был сотрудником российской спецслужбы. В Кремле ранее причастность к убийству Хангошвили отвергали.

Высшая судебная палата земли Берлин приговорила Красикова к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что необъективное и политически мотивированное решение суда усложняет и без того непростые российско-германские отношения.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок процитировала мнение Генерального прокурора Германии, который пришел к выводу, что убийство гражданина Грузии в Берлине было совершено по заказу государственных инстанций Российской Федерации. Суд последовал этой точке зрения при вынесении приговора, подчеркнула политик от партии «Союз 90-х/Зеленые». Бербок заявила, что убийство по заказу иностранного государства представляет собой тяжелое нарушение германского права и суверенности ФРГ.

На фоне происходящих событий не стоит ждать быстрого улучшения отношений России и Германии, — сказал «Эху Москвы» немецкий политолог Александр Рар. Эксперт напомнил, что сейчас в ФРГ пришло к власти новое правительство. Надежда на новый диалог, по словам Рара, возникло после переговоров президентов России и США, которые состоялись в формате видеосвязи на прошлой неделе.