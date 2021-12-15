Политолог: После высылки из Германии дипломатов РФ не стоит ждать быстрого улучшения отношений между странами

Двух дипломатов российского посольства в Германии объявили персонами нон-грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкий политолог Александр Рар считает, что, учитывая новое немецкое правительство, быстрого улучшения отношений между двумя странами ждать не стоит. Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы».

«Такая сверхбыстрая высылка двух российских дипломатов из Германии, конечно, приведет к тому, что Россия будет так же реагировать — тоже будет высылать немецких дипломатов, будет ругань между Германией и Россией, появятся трещины. И это все на фоне нового министра иностранных дел ФРГ, которая неделю как является министром и твердо говорит, что она будет вести жесткий разговор с Россией, беспринципный, что касается нарушений прав человека. Мне кажется, что нормализации отношений между Германией и Россией, на которую я надеялся день или два тому назад, так скоро не будет», — сказал он.

А.Рар отметил, что надежда на новый диалог возникла после встречи президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.