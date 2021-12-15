Сборная России по хоккею победила команду Канады в матче открытия Кубка Первого канала

Встреча на ЦСКА-Арене в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. Во втором этапе Евротура в российской столице встречается 5 команд, в том числе, Финляндии, Швеции и Чехии. Канадцы принимают участие в качестве подготовки к Олимпиаде и потому матчи с ними не учитываются в зачете Евротура. Завтра россияне сыграют со шведами.

