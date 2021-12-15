Латвия сообщает о росте числа попыток мигрантов пересечь границу с территорией Белоруссии

Эта цифра уже приближается к ста случаем в день, в то время, как еще в начале месяца пограничники ежесуточно пресекали не более 20-30 попыток, — рассказали в государственной пограничной охране республики. По словам силовиков, нелегалы повредили временный забор, который был установлен на границе с Белоруссией. С проблемой мигрантов столкнулись сразу несколько белорусских соседей. Сильнее всего кризис затронул польско-белорусскую границу.