Латвия сообщает о росте числа попыток мигрантов пересечь границу с территорией Белоруссии

Эта цифра уже приближается к ста случаем в день, в то время, как еще в начале месяца пограничники ежесуточно пресекали не более 20-30 попыток, — рассказали в государственной пограничной охране республики. По словам силовиков, нелегалы повредили временный забор, который был установлен на границе с Белоруссией. С проблемой мигрантов столкнулись сразу несколько белорусских соседей. Сильнее всего кризис затронул польско-белорусскую границу.
2021-12-15T21:31:43+03:00
2021-12-15T21:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 15 декабря 2021
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