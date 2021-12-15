Зеленский: Киев готов к любому формату переговоров с Москвой

Киев готов к любому формату переговоров с Москвой, — сказал украинский президент Владимир Зеленский. В то же время, он добавил, что заинтересован в любых жестких санкциях против России, если это поможет остановить эскалацию напряженности. Зеленский находится сейчас в Брюсселе на саммите организации «Восточное партнерство». Он уже встретился с новым главой немецкого правительства Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер, в частности, сказал, что Россия, по сведениям Киева, до сих пор не отвела свои войска от границ Украины.