Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова просит освободить из СИЗО Сергея Зуева

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических исследований ранее был арестован по делу о хищении бюджетных средств. Он вины не признает. В обращении Москальковой в прокуратуру говорится о плохом состоянии здоровья ректора Шанинки и необходимости для него постоянного медикаментозного лечения, — сообщили в аппарате омбудсмена. Как ожидается, рассмотрение жалобы на арест Зуева состоится в понедельник в Мосгорсуде.