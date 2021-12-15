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21:30, 15 декабря 2021

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова просит освободить из СИЗО Сергея Зуева

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических исследований ранее был арестован по делу о хищении бюджетных средств. Он вины не признает. В обращении Москальковой в прокуратуру говорится о плохом состоянии здоровья ректора Шанинки и необходимости для него постоянного медикаментозного лечения, — сообщили в аппарате омбудсмена. Как ожидается, рассмотрение жалобы на арест Зуева состоится в понедельник в Мосгорсуде.


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