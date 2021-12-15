Россия вернула себе лидирующую позицию на туристическом рынке в Египте, — говорят власти этой арабской страны. Это стало возможным после запуска чартерного сообщения между российскими городами и египетскими курортами, — сказали агентству ТАСС в министерстве туризма и древностей Египта. Там добавили, что с начала года количество иностранных туристов в республике постепенно увеличивалось. Существенно улучшились показания летом и с началом осенне-зимнего сезона. В то же время, — заверили в Каире, — что в условиях пандемии египетские власти больше озабочены не количественными данными, а репутацией страны в сфере защиты здоровья туристов.