Разработчик «Спутника V» обещает в ближайшее время опубликовать данные о возможностях препарата против новой мутации

Разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» обещает в ближайшее время опубликовать данные о возможностях препарата против новой мутации. Как рассказали журналистам в Центре имени Гамалеи, для своего исследования они взяли образцы «Спутника» со способностью нейтрализовывать вирус ниже, чем у препарата AstraZeneca. Ранее специалисты центра говорили, что если эффективность вакцины против версии коронавируса под названием «омикрон» будет в два или шесть раз ниже, чем против первоначальной мутации коронавируса, то менять препарат не придется, — напоминает агентство ТАСС. Об обнаружении новой версии коронавируса стало известно совсем недавно. По предварительным данным, «омикрон» распространяется быстрее, чем предыдущий вариант, названный «дельта».