Россия вновь потребовала от НАТО письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения восточного направления

Список требований был передан помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она прилетела в Москву после Киева, где обсуждала ситуацию вокруг напряженности на российско-украинской границе. В российской столице Донфрид провела переговоры в МИДе с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Ранее российский президент Владимир Путин призвал НАТО и США к незамедлительным переговорам о гарантиях безопасности для Москвы и потребовал оформить это юридически.