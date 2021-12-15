Россия вновь потребовала от НАТО письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения восточного направления

Список требований был передан помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она прилетела в Москву после Киева, где обсуждала ситуацию вокруг напряженности на российско-украинской границе. В российской столице Донфрид провела переговоры в МИДе с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Ранее российский президент Владимир Путин призвал НАТО и США к незамедлительным переговорам о гарантиях безопасности для Москвы и потребовал оформить это юридически.
2021-12-15T21:02:43+03:00
2021-12-15T21:02:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952340-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 15 декабря 2021
Загрузка комментариев...