Посол России в Германии заявил решительный протест в связи с намерением Берлина выслать двух российских дипломатов

В дипмиссии считают предпринятые немецким МИДом шаги недружественными действиями. Ранее Москве пригрозили ответными мерами. Власти Германии высылают двух дипломатов в связи с приговором высшего суда Берлина, который назначил пожизненный срок россиянину, известному как Вадим Красиков или Вадим Соколов, за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Как отметил судья Олаф Арнольди, Красиков действовал по заказу российского правительства и был сотрудником российской спецслужбы. В Кремле ранее причастность к убийству Хангошвили отвергали.

