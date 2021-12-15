Z Архив новостей новости
5 8 6 1474
21:01, 15 декабря 2021

Посол России в Германии заявил решительный протест в связи с намерением Берлина выслать двух российских дипломатов

В дипмиссии считают предпринятые немецким МИДом шаги недружественными действиями. Ранее Москве пригрозили ответными мерами. Власти Германии высылают двух дипломатов в связи с приговором высшего суда Берлина, который назначил пожизненный срок россиянину, известному как Вадим Красиков или Вадим Соколов, за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Как отметил судья Олаф Арнольди, Красиков действовал по заказу российского правительства и был сотрудником российской спецслужбы. В Кремле ранее причастность к убийству Хангошвили отвергали.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Российская военная угроза» Россия — не Советский Союз. Угрозы с востока для Европы нет. Если она и есть, то общая для европейцев, и она иная, глобальная. Она экономическая, климатическая, инфекционная, цифровая, миграционная…

5 103 6 8381 09:08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 124 6 16493 08.12
Новости

фото: Антон Новодережкин/ТАСС Нарышкин: Западу не удалось сделать из политика Алексея Навального сакральную жертву В интервью газете Аргументы и факты он сказал, что интерес к оппозиционеру неуклонно снижается…

5 49 6 6822
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 89 6 13992 10.12
Блоги

+ Вручение премии Европарламента имени Сахарова Вручение премии Европарламента имени Сахарова Её лауреатом в этом году стал российский политик Алексей Навальный. Премию за него получает его дочь Дарья Навальная…

5 159 6 24709 14:45
8читать ;смотреть
Новости

С российского корабля «Маршал Шапошников» выпущена ракета по подводной цели Это сообщило Министерство обороны…

5 28 6 5045
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 244 6 44719 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Навальный и Сахаров Сахаров был отправлен в ссылку, казалось, навсегда, но триумфально вернулся менее чем через семь лет в стремительно меняющуюся страну. Навальный тоже вернется. Его возвращение тоже будет знаком того, что с прежней жизнью у нас покончено…

5 58 6 11104 17:50
Блоги

Алла Борисова журналист

Глядя «оттуда» Если слушать речь нобелевского лауреата Дмитрия Муратова не из России, а, скажем, из Израиля, реакция на нее будет отличаться от реакции в России…

5 32 6 7030 12.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что вы в итоге поддержали Вот за это вы призывали голосовать «против «Единой России»? Это вы считаете оппозицией? Вы не считаете нужным в свете таких заявлений тех, за кого вы призывали голосовать, публично признать ошибочность своих призывов?..

5 119 6 27942 14.12
Новости

Российская сторона осудила приговор соотечественнику по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили Недружественным и политически мотивированным назвал решение Высшего земельного суда Берлина российский посол в Германии…

5 23 6 5761
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

На Саммит демократий неча пенять, коли… Вот эти талантливые инновационные мозги как раз и «утекают» в более процветающие, свободные и, да, демократические и правовые государства. К сожалению, это отмечается и в России тоже…

5 121 6 31156 12.12
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 103 6 26792 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове: пострадали 12 человек 00:06 Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове: пострадали 12 человек Подросток, устроивший самоподрыв выжил. Он находится в крайне тяжелом состоянии…

5 81 6 21848 13.12
8читать ;смотреть
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Нет никакого Мюнхенского сговора Стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано — Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка…

5 48 6 13368 10.12
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ «Спросите себя — чем вы готовы пожертвовать ради правды?» «Спросите себя — чем вы готовы пожертвовать ради правды?» Речь журналистки Марии Ресса на вручении Нобелевской премии мира…

5 46 6 13739 11.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Глава ВОЗ предупредил, что штамм «Омикрон» распространяется с беспрецедентной скоростью Ранее во ВОЗ заявляли, что «Омикрон» может стать доминирующим штаммом в Европе в начале следующего года…

5 3 6 50148
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 27 6 79219 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3580648
«Судебные процессы Казахстана»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3234 12.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Армагеддон отложили? Нужно готовиться к новым встряскам. Москве придется поднимать планку еще выше — снижение планки сигнал слабости. Из этой западни путинской России уже не выбраться…

5 345 6 125624 14.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Красивая картинка последнего заседания Совета по правам человека безнадежно испорчена. Скандал на всю державу, да и на весь мир…

5 37 6 105882 13.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9355684
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5111282

Сегодня в эфире