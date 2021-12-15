Кемеровский суд отправил в СИЗО владельца шахты «Листвяжная», миллиардера Михаила Федяева

Предприниматель был задержан по делу об аварии на шахте, в результате которой погибли более 50 человек. Сообщалось, что ни Федяев, ни другие задержанные вины в злоупотреблении полномочиями не признали. Сам предприниматель сказал в заседании суда, что он не понимает, в чем именно его хотят обвинить. Защита миллиардера намерена обжаловать его арест.