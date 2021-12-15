Кемеровский суд отправил в СИЗО владельца шахты «Листвяжная», миллиардера Михаила Федяева

Предприниматель был задержан по делу об аварии на шахте, в результате которой погибли более 50 человек. Сообщалось, что ни Федяев, ни другие задержанные вины в злоупотреблении полномочиями не признали. Сам предприниматель сказал в заседании суда, что он не понимает, в чем именно его хотят обвинить. Защита миллиардера намерена обжаловать его арест.
2021-12-15T21:01:39+03:00
2021-12-15T21:01:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 15 декабря 2021
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