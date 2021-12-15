Члены Совета Федерации предлагают засекретить данные Росреестра о недвижимости

На сегодняшнем заседании с участием главы Росреестра сенаторы говорили о том, что нынешняя открытость этой базы данных повышает риски мошенничества и потери собственности. Сейчас можно заказать выписку о любом объекте недвижимости, где указаны, в том числе, фамилия, имя и отчество владельца. Как пишет «Российская газета», эту проблему планируют изучить в комитетах верхней палаты. Между тем, некоторые сенаторы ранее становились объектами расследований журналистов и политика Алексея Навального, которые публиковали данных, в том числе, о наличии у членов Совета Федерации различной недвижимости.

