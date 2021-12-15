Мосгорсуд отменил штраф одной из задержанных на акции против поправок к Конституции

Она состоялась летом прошлого года. Дело прекращено на основании фальсификации материалов судом первой инстанции, — рассказал адвокат задержанной правозащитного проекта «ОВД-Инфо*». По его словам, Мосгорсуд назначил проверку в отношении судьи, которая принимала решение о штрафе для Анастасии Медведевой и запросил видеозаписи заседания Симоновского районного суда. Всего в день акции протеста против поправок к Конституции в Москве задержали почти 150 человек.

Российские власти считают «ОВД-Инфо*» иностранным агентом.



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