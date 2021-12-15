Американский Конгресс одобрил проект оборонного бюджета на следующий год

Теперь его должен подписать президент Джо Байден. Между тем, ранее стало известно, что в окончательный проект документа не попали предложения о санкциях против газопровода «Северный поток 2», российского государственного долга и людей из окружения президента Владимира Путина. В то же время, в оборонном бюджете предполагается выделить 4 миллиарда долларов на финансирование европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. 300 миллионов долларов будет выделено на военную помощь Украине и 150 миллионов – на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии.
2021-12-15T20:31:57+03:00
2021-12-15T20:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 15 декабря 2021
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