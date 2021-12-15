США собираются ввести санкции против крупнейшего в мире производителя коммерческих беспилотных летательных аппаратов DJI. Эта компания, а также еще семь предприятий из Китая Вашингтон считает связанными с военно-промышленным комплексом КНР, — рассказали источники газеты Financial Times. Кроме того, санкции вводятся в связи с возможным участием этих фирм в слежке за уйгурским меньшинством на северо-западе Китая. Американским инвесторам будет запрещено сотрудничество с фигурантами этого списка.