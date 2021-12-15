США собираются ввести санкции против крупнейшего в мире производителя коммерческих беспилотных летательных аппаратов DJI. Эта компания, а также еще семь предприятий из Китая Вашингтон считает связанными с военно-промышленным комплексом КНР, — рассказали источники газеты Financial Times. Кроме того, санкции вводятся в связи с возможным участием этих фирм в слежке за уйгурским меньшинством на северо-западе Китая. Американским инвесторам будет запрещено сотрудничество с фигурантами этого списка.
2021-12-15T20:06:28+03:00
2021-12-15T20:06:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 15 декабря 2021
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