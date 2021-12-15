Почти 400 мигрантов лишились права на въезд в Россию на ближайшие сорок лет за драки и другие нарушения в Москве

Они уже депортированы из страны, — рассказали агентству ТАСС в управлении МВД по столице. По данным ведомства, сейчас в городе проживают чуть менее полутора миллионов мигрантов. Это на треть больше, чем в прошлом году, но меньше, чем три или четыре года назад. В основном, речь идет о приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.