Российский миллиардер Олег Бойко выиграл суд против корпорации Google

Теперь компания должна удалить из поисковой выдачи ссылки на сайт, где, по словам самого истца, публиковались недостоверные сведения о нем. Разбирательство проходило в Гагаринском суде Москвы, — пишет газета РБК. Бойко входит в сотню богатейших россиян по версии журнала Форбс. Он является основателем инвестиционной группы, которая владеет, в том числе, сетью магазинов косметики «Рив Гош».
2021-12-15T20:05:47+03:00
2021-12-15T20:05:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952310-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 15 декабря 2021
Загрузка комментариев...