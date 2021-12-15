Российский миллиардер Олег Бойко выиграл суд против корпорации Google

Теперь компания должна удалить из поисковой выдачи ссылки на сайт, где, по словам самого истца, публиковались недостоверные сведения о нем. Разбирательство проходило в Гагаринском суде Москвы, — пишет газета РБК. Бойко входит в сотню богатейших россиян по версии журнала Форбс. Он является основателем инвестиционной группы, которая владеет, в том числе, сетью магазинов косметики «Рив Гош».