Новый дипломатический конфликт между Москвой и Берлином

Германия этим вечером объявила, что вышлет двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве в немецкой столице Зелимхана Хангошвили – гражданина Грузии чеченского происхождения. По делу об этом преступлении суд в Берлине сегодня приговорил к пожизненному сроку россиянина, который фигурирует в документах следствия как Вадим Соколом или Вадим Красиков.

В российском посольстве назвали приговор недружественным актом. В свою очередь, немецкий судья Олаф Арнольди отметил, что Красиков действовал по заказу центрального правительства России и был сотрудником служб госбезопасности. Сам он нападение на Хангошвили расценил как государственный терроризм, однако, конкретный заказчик убийства Хангошвили установлен не был, — отметили в прокуратуре.

В Москве, в свою очередь, пообещали ответить на действия Берлина.

