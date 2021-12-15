Тверской областной суд снял Шестуна с учета как склонного к побегу

Тверской областной суд отменил решение Бежецкого межрайонного суда о признании экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна склонным к побегу. Его супруга Юлия Шестун рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что суд также признал незаконным ежечасные проверки в ночное время.

«Сегодня в областном суде г.Твери рассматривалась апелляция на постановку Александра Шестуна на профучет как склонного к побегу. Мы подавали апелляцию, и сегодня после двух неудачных попыток заседание было проведено. У нас были аргументы о том, что побудки были ежечасные ночные при таком количестве хронических заболеваний у мужа серьезно могут повлечь необратимые последствия здоровью», — рассказала супруга.

По словам Ю.Шестун, на заседании присутствовали адвокаты Александра Шестуна — Людмила Сметанина, а также представитель от уполномоченного по правам человека по Тверской области Н.Егоровой, сотрудники ИК-6, которые и поставили осужденного на профучет, и сотрудники УФСИН по Тверской области.

Как сказала Ю.Шестун, в суд первой инстанции были предоставлены пояснительные записки осужденных, с которыми Шестун якобы обсуждал побег.

«Сам Александр Вячеславович говорил о том, что этих людей он вообще не знает, и тех, кто дал показания, он с ними не знаком, а с некоторыми он перекинулся парой слов. Мы предоставили бумаги о том, что заключенные после того, как они письменно, как под копирку, все написали эти объяснения, что Шестун с ними якобы разговаривал о подобном. И попросили вызвать их в суд, допросить их. ИК предоставила в Бежецкий суд первой инстанции бумаги о том, что все осужденные боятся за свою жизнь. Очевидно, что заключенные боятся руководства колонии», — отметила супруга осужденного.

Ю.Шестун добавила, что защита также требовала признать незаконным выдворение Александра в ШИЗО, но суд удовлетворил только снятие с профучета.

12 мая Шестун был поставлен на учет как склонный к побегу.

В декабре 2020 года Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 49 млн руб.

Экс-глава Серпуховского района был признан виновным в получении особо крупной взятки, особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконной предпринимательской деятельности.