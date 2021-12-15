Тверской суд Москвы оштрафовал на полмиллиона рублей правозащитный центр «Мемориал»

Он признал организацию виновной в нарушении законодательства об иностранных агентах из-за того, что соответствующей пометки не было на материалах. Как пояснили представители самого правозащитного центра, претензии возникли к упоминанию «Мемориала*» в договоре на сайте другого проекта – «ОВД-Инфо*». Российские власти считают обе организации иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.