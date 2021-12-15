Новые переговоры российского и американского президентов могут состояться до конца года, — не исключили в Кремле

Однако пока о сроках стороны не договорились, — сказал этим вечером пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. На прошлой неделе оба лидера уже проводили встречу по видеосвязи. Сегодня президент США Джо Байден сказал, что намерен еще раз переговорить с Путиным.
2021-12-15T19:32:25+03:00
2021-12-15T19:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 15 декабря 2021
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