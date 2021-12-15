Российский МИД пообещал ответить на высылку своих дипломатов из Германии

В ближайшее время Москва примет решение по поводу недружественных действий Берлина, — сказали во внешнеполитическом ведомстве. МИД Германии сегодня сообщил о высылке двух сотрудников дипмиссии в связи с приговором по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Россиянин Вадим Красиков, известный также как Вадим Соколов или «Киллер на велосипеде», был приговорен к пожизненному заключению. Российский посол, комментируя это решение, назвал вердикт политически мотивированным.

