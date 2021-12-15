Столичный футбольный клуб «Спартак» разорвал контракт с главным тренером, португальцем Руей Виторией

Его ассистенты тоже покидают команду.

Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению, говорится в заявлении «Спартака». Футбольный клуб поблагодарил португальца за хорошие результаты в Лиге Европы, но при этом подчеркнул: необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Напомню сейчас спартаковцы на 9-м месте. При Руе Витории команда намного больше проигрывала, чем побеждала. Она в том числе потерпела крупнейшее поражение за всю историю выступления в национальных чемпионатах. Зенит дома разгромил красно-белых 7-1. «Спартак» также крупно проиграл последний матч первой части российского чемпионата пропустив от футболистов «Сочи» три безответных мяча. Зато впервые с 95-го года занял первое место в групповом турнире еврокубков, благодаря чему сразу вышел в 1⁄ 8 финала Лиги Европы. Буквально за несколько часов до увольнения главного тренера телеканал МАТЧ ТВ сообщал, что Витория отказывается покидать пост, поскольку не согласен с отставкой. В «Спартак» он пришёл в мае, контракт подписал на два года. Тренировать клуб ему пришлось на фоне организационной неразберихи в руководстве.

«Спартак» заплатит неустойку Витории за разрыв контракта. Португалец как пишет спортивная пресса получит почти два с половиной миллиона евро. Новым тренером «Спартака» может стать итальянец Паоло Ваноли.